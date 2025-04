Calcio, Serie C. L’Avellino ribalta il Catania con una doppietta di Patierno

di Redazione sportiva

L’Avellino espugna il “Massimino” di Catania con una doppietta di Patierno. Partita ribaltata dopo l’iniziale vantaggio siciliano. A tre gare dalla fine i biancoverdi si tengono stretto il primo posto, a +2 sul Cerignola che ha vinto a Cava.

Biancolino conferma la squadra vittoriosa contro il Benevento, ci sono Armellino a centrocampo e D’Ausilio alle spalle della coppia offensiva Patierno-Lescano. Elefanti col 3-4-2-1, in campo l’ex Di Tacchio, in avanti Jimenez e Lunetta a sostenere De Paoli. Al 6′ la prima occasione del match è per il Catania, viene servito in piena area irpina Lunetta che non riesce a impattare bene la sfera e i lupi la scampano. Brutti presagi per i ragazzi di Biancolino e all’8′ è vantaggio etneo, palla ancora a Lunetta che tira, Iannarilli c’è, sulla ribattuta ancora Lunetta, facilitato da una difesa avellinese non reattiva, batte l’ex Ternana. Per l’Avellino match in salita. Nessuna paura perché al 12′ è subito pareggio, la sponda di Sounas è manna per Patierno che di prima intenzione inchioda Dini. L’equilibrio ora non è più solo nel risultato, le squadre si affrontano su ritmi piuttosto sostenuti. Al 31′ affondo catanese con Lunetta, cross corto e basso per De Paoli che viene contrastato efficacemente da Enrici. Al 33′ il primo cambio, è per gli irpini: Russo rimpiazza D’Ausilio, lascia il campo claudicante. Problema al piede destro. Al 41′ il Catania ci riprova con un tiro dalla distanza di Raimo, Iannarilli si allunga e devia in corner. Quattro i minuti di recupero. Due giri di lancette, Di Tacchio tira e la palla, larga, si perde sul fondo. Si chiude il primo tempo con un cross di Sounas abbrancato da Dini.

L’Avellino riparte con il piglio giusto. Ci provano senza grosse pretese Sounas e Russo. Al 61′ l’Avellino si porta in vantaggio, strepitosa percussione di Cancellotti, palla a Patierno che con un piatto sporco e angolato batte Dini. Doppietta per il bomber di Bitonto. Toscano per i rossozzurri butta nella mischia Inglese al posto di De Paoli. Il primo cartellino giallo del match è per Palmiero. I padroni di casa cercano di fare breccia, l’Avellino si abbassa ma non rischia. Stoppa prende il posto di Anastasio, mentre in casa biancoverde Panico e Palumbo sostituiscono Lescano e Armellino. Dall’ammonizione di Russo scaturisce una punizione sulla quale Iannarilli non si fa sorprendere da Jimenez. Toscano tenta con un triplo cambio di raddrizzare la situazione, in campo Quaini, Dalmonte e Frisenna. Pesante l’ammonizione a Patierno, salterà Avellino-Monopoli. Fioccano i gialli in entrambe le squadre, destinatario pure Cagnano. Sei i minuti di recupero, l’Avellino deve stringere i denti. Al 92′ spazio a Mutanda, esce Palmiero. Il triplice fischio di Allegretta di Molfetta consegna l’ottava vittoria consecutiva ai lupi d’Irpinia.