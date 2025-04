Incidente stradale a Mercogliano: auto ribaltata in via Serroni

Nella notte appena trascorsa, tra il 6 e 7 Aprile, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti a seguito di un incidente stradale in via Serroni, nei pressi del Centro per l’Autismo, nel comuneranno di Mercogliano. Un’autovettura si è ribaltata, e all’interno del veicolo era presente solo il conducente.

Sul posto sono giunti i soccorritori del 118, che hanno provveduto a visitare il conducente, il quale non ha riportato ferite gravi. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, evitando ulteriori rischi per la circolazione.

Sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica dell’incidente.