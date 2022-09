Calcio Serie C, 5a Giornata. Avellino sciupone, il Latina lo condanna alla terza sconfitta in tre gare fuori casa.

di Redazione sportiva

Latina-Avellino 1-0

I lupi patiscono la terza sconfitta in tre gare fuori dalle mura amiche. Un gol di Fabrizi li punisce, diverse sono state però le occasioni sprecate. Grida vendetta il palo di Casarini.

Taurino schiera la stessa formazione vittoriosa contro il Messina ad eccezione di Matera al posto di Franco. All’8′ irpini pericolosi con una conclusione di Ceccarelli, il portiere pontino Cardinali si oppone egregiamente. Passano una decina di minuti e Russo assiste Trotta il quale trova la difesa nerazzurra a fare da scudo. Il Latina si sveglia con un tentativo di Tessiore ma Moretti facilita Marcone nella parata. Al 35′ Ricciardi pesca Russo, quest’ultimo se ne va ma dinanzi a Cardinali si allunga la sfera. L’occasione, molto favorevole, sfuma. I padroni di casa, dopo un diagonale di Sannipoli sul quale mette una pezza Auriletto, si portano in vantaggio al 42′: Sannipoli mette in mezzo, la traiettoria non trova pronto Aya e Fabrizi di testa batte un Marcone non proprio esente da colpe.

Nella ripresa l’Avellino continua a sciupare, Ricciardi imbecca Casarini che con una frustata di testa manda la sfera alta. Al 65′ una punizione di Ceccarelli è un invito per gli accorrenti Moretti e Aya, niente da fare. Cinque giri di lancette e Casarini coglie un clamoroso palo per i lupi che insistono ma Ricciardi si incaponisce, non serve Trotta e il suo tiro è deviato in corner. Taurino butta nella mischia Gambale, Tito e Garetto per Trotta, Auriletto e Dall’Oglio. Murano entra a tempo scaduto, l’Avellino esce ancora sconfitto in trasferta. Delusione per i 400 irpini al “Francioni”.