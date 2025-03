Cagnolino investito ad Avella: l’automobilista fugge senza prestare soccorso. L’animale ha bisogno di cure

Attimi di dolore e indignazione ad Avella, dove poco fa un cagnolino è stato investito in via Carmignano, nei pressi dell’angolo con via Vincenzo Pallotti. L’auto coinvolta nell’incidente, nonostante l’evidente impatto, ha proseguito la sua corsa senza fermarsi per prestare soccorso all’animale ferito.

Il cagnolino, visibilmente spaventato e dolorante, è rimasto nella zona, e ha urgente bisogno di cure. Si invita chiunque lo riconosca, soprattutto i proprietari, a recarsi sul posto per recuperarlo e prestargli aiuto.

Si chiede inoltre l’intervento degli enti preposti, affinché l’animale possa ricevere l’assistenza necessaria e si possano individuare eventuali responsabilità per l’accaduto. Un gesto di indifferenza come questo non dovrebbe passare inosservato, perché il rispetto per gli animali è segno di civiltà.