Quadrelle: al via i lavori per il completamento della zona industriale

Il Comune di Quadrelle ha dato ufficialmente il via ai lavori per il completamento della zona industriale (Area PIP), un progetto di grande rilevanza per lo sviluppo economico e sociale del territorio. L’intervento, finanziato con fondi PNRR, prevede la realizzazione di infrastrutture strategiche che miglioreranno la funzionalità e l’attrattività dell’area, rendendola più moderna, efficiente e sicura.

Gli interventi previsti

L’opera di riqualificazione prevede una serie di lavori fondamentali per completare e valorizzare l’Area PIP:

✅ Rete fognaria: per ottimizzare il sistema di smaltimento delle acque reflue e garantire un adeguato servizio alle attività presenti e future.

✅ Marciapiedi: per migliorare la sicurezza dei pedoni e favorire una mobilità più ordinata e accessibile.

✅ Area parcheggio: per agevolare la sosta di lavoratori, visitatori e mezzi aziendali, migliorando l’accessibilità dell’intera area.

✅ Impianto di pubblica illuminazione: per garantire maggiore sicurezza nelle ore serali e notturne, aumentando la visibilità e riducendo il rischio di incidenti o atti vandalici.

✅ Impianto di videosorveglianza: un sistema avanzato di controllo per monitorare l’area e garantire una maggiore protezione alle aziende e ai lavoratori.

✅ Asfaltatura delle strade esistenti: per migliorare la viabilità interna e facilitare il transito di mezzi e persone.

✅ Aree verdi: per creare spazi più vivibili, armoniosi e sostenibili, integrando l’area industriale con elementi di arredo urbano e zone di relax.

✅ Circuito podistico: un’innovazione che favorirà la pratica sportiva e il benessere, rendendo l’Area PIP un luogo non solo produttivo, ma anche fruibile dalla comunità.

⸻

Un progetto per il futuro di Quadrelle

L’intervento rappresenta un passo decisivo per il completamento e la valorizzazione della zona industriale di Quadrelle. L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è quello di rendere l’area più attrattiva per le imprese, migliorando al tempo stesso i servizi per la cittadinanza.

Questo progetto dà concreta attuazione a un impegno assunto in campagna elettorale, confermando la volontà dell’Amministrazione di rispettare il programma condiviso con la comunità.

Il completamento dell’Area PIP non solo offrirà nuove opportunità di sviluppo economico, ma contribuirà anche a migliorare la qualità della vita e la sicurezza di tutti coloro che frequentano l’area.

Grazie a questi lavori, Quadrelle si prepara a un futuro più innovativo, sicuro e sostenibile, con infrastrutture all’avanguardia a beneficio delle imprese e dei cittadini.