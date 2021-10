Basket Serie B, 4a giornata. La Del Fes crolla subito contro Taranto, i pugliesi vincono al DelMauro 61-85.

di Lucio Ianniciello

Terza sconfitta su quattro partite per la Del Fes, Taranto passeggia al PalaDelMauro. La forbice si allarga già da inizio secondo quarto, fino ad un 24-41 molto pesante. Da lì Avellino non si raccapezza più, avversari con un massimo vantaggio di +27 (37-64). Poi scatto d’orgoglio irpino a fine terzo quarto, -15 di Spizzichini nell’ultimo subito respinto da Taranto.

Primo quarto. Questo il quintetto della Del Fes: Basile, Marra, Hassan, D’Andrea, Spizzichini. Risponde CJ Basket Taranto con Erkmaa, Conti, Gambarota, Ponziani e Sergio. Si parte con i canestri di D’Andrea e Marra in casa avellinese, due triple tarantine di Conti ed Erkmaa. La bomba di Hassan vale il 9-8, controsorpasso di Sergio. E’ un botta e risposta, dalla distanza spara ancora l’ex Erkmaa (11-15). Mavric raccoglie palle importanti ma la Del Fes non riesce ad andare a canestro, il punteggio rimane invariato. Un 1 su 2 di Spizzichini e un canestro di Diomede per i pugliesi fanno segnare il 12-17 del 10′.

Secondo quarto. Spizzichini riporta la Del Fes sul -3, Taranto ristabilisce immediatamente le distanze con la tripla di Carone. Poi allunga con un’altra bomba di Conti (14-23), time out Robustelli. Mavric cerca di fermare l’emorragia ma punisce il solito Conti (16-27). Quindi tocca a Spizzichini tamponare, 4 punti importanti. Avellino tenta di chiudere le porte in difesa, Diomede non ci sta per il 20-30. Ospiti sul +12 con Ponziani. Dalla lunetta non sbaglia Hassan, esattamente come Conti. Taranto scava ulteriormente il solco, un canestro di Conti fa esplodere le proteste del PalaDelMauro per una gomitata, non sanzionata, rifilata ad Hassan che esce in barella. Alla fine del primo tempo il tabellone recita 24-41.

Terzo quarto. Antisportivo fischiato a Taranto, 0/2 per Avellino che poi la trova la tripla di Agbogan. Taranto viaggia forte, +20 con Conti (29-49). Sul 31-53 Robustelli chiama time out. Las Del Fes fa un mini parziale di 4-0, controbattuto dallo 0-7 tarantino (35-60). Si giunge anche al +27 pugliese (37-64), Avellino ritorna a far canestro con Mavric, dall’altra parte i ragazzi di Olive non si fermano. Ancora Mavric e due bombe di Marra e Basile valgono il 45-64 con cui si chiude il terzo periodo.

Quarto quarto. Diomede buca la retina avellinese dalla linea della carità. Ponziani replica, poi Bomba di Mavric e canestro di Venga in casa irpina (50-70). Cepic è deficitario dalla lunetta, 0/2 ma poi indovina un bel canestro, a ruota Spizzichini con la tripla di Klanskis per Taranto in mezzo. Marra riprende il discreto trend bianconverde, time out coach Olive sul 56-73. Spizzichini con 4 punti cerca di suonare la carica in un match dove i buoi sono scappati dalla stalla da un pò, dal -15 al -19 in un amen (60-79). Al PaladelMauro finisce 61-85.

adsense – Responsive – Post Articolo