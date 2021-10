Portate il cadavere in ospedale, in 150 obbligano l’ambulanza a procedere fuori dai protocolli fino all’ospedale del mare.

La notte tra sabato e domenica il personale del 118 è stato allertato per un codice rosso all’interno del campo Rom di Cupa Vicinale detta Militello. All’arrivo il personale si è trovato davanti 150 persone che li hanno obbligati a caricare una salma all’interno dell’ambulanza e trasportarla all’Ospedale del Mare, cosa al di fuori di qualsiasi protocollo. Dovrebbe intervenire infatti la Polizia per accertare i fatti, effettuare i rilievi necessari e condurre le indagini. La folla si è poi trasferita al pronto soccorso dell’Ospedale mettendo in subbuglio tutto il nosocomio. E’ stato necessario l’intervento degli agenti della Guardia di Finanza in tenuta anti sommossa per ristabilire l’ordine come racconta l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate.

