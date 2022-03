Basket Serie B, 23a giornata. Del Fes brillante, stesa Sant’Antimo 76-51.

di Lucio Ianniciello

Seconda vittoria consecutiva per la Del Fes, asfaltata Psa Geko Sant’Antimo per 76-51. Il roster di Benedetto comincia a girare per lo sprint salvezza. Cinque cestisti in doppia cifra: Agbogan 10, Basile 14, Carenza 13, Hassan 16, Hajrovic 12.

Primo quarto. Il quintetto della Del Fes è composto da Basile, Agbogan, Hassan, Carenza e D’Andrea. Assenti Marra e Spizzichini. Geko Psa Sant’Antimo con Cantone, Maggio, Verazzo, Cena e Ochoa. Si parte con una tripla di Carenza, tamponata da Maggio. Al canestro di Agbogan, che vale il 5-2, coach Origlio chiama time out. Il punteggio non si schioda, è Cantone a pensarci con una bomba più libero per fallo subito. Sorpasso Sant’Antimo e controsorpasso firmato Hajrovic. Incrementa il vantaggio avellinese Hassan con una bella tripla, poi botta e risposta Cantone-Carenza. L’uno su due di Battaglia e i 2 punti di Verazzo portano Sant’Antimo sul 12-12, a fil di sirena Hassan consegna il +2 alla Del Fes (14-12).

Secondo quarto. Il nuovo pari è di Anaekwe, risponde Hajrovic, a cui dà seguito Hassan. Prosegue il parziale irpino, bomba di Caridà per il 21-14. Ferma l’emorragia ospite Ochoa, Basile in caduta indovina un incredibile canestro. L’elastico non si ferma, ad Agbogan (25-16) controbatte ancora Ochoa. Avellino ribadisce il +9 (27-18) con Hajrovic, Sant’Antimo non ci sta e Cantone non fa scappare i padroni di casa. Altra giocata di Hajrovic, non completato però un gioco da tre, Agbogan determina il 31-20. Scatenato il serbo della Del Fes, Coviello e l’argentino Cena sbagliano ai liberi. I padroni di casa sono sul pezzo, Venga e Basile chiudono il primo tempo sul 37-23.

Terzo quarto. Carenza e D’Andrea trovano due canestri importanti, in mezzo una bomba di Cena. Da tre colpisce anche Maggio per la Geko Psa (41-29) che è chirurgico ai liberi. Agbogan e Basile replicano ai tentativi di rimonta dei viaggianti, così come Carenza ad Ochoa. Dalla linea della carità Avellino è lucida, Basile dà il +15 (48-33). Spicca Carenza con una tripla, in più l’uno su due ai liberi fa registrare il 52-35. Cerca di limitare i danni Sant’Antimo con un tentativo di Cantone, da oltre l’arco, andato a buon fine. Alla terza sirena Hassan, Basile e Anaekwe fissano il 60-42.

Quarto quarto. Dopo 2′ a secco per le due squadre, Hassan sigla 5 punti di fila. Hajrovic fa piombare Sant’Antimo sul -25 (67-42). E’ Cena a mettere un canestro per la Geko ma la Del Fes dilaga per il massimo vantaggio (74-46). Verazzo, Buono e Basile chiudono il match, vinto brillantemente da Avellino, sul 76-51.

