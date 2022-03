SPERONE. Spogliatoi Stadio Sant’Elia con docce ridotte all’osso. La denuncia del consigliere Cantalupo

Il Consigliere di opposizione di “Uniti per Sperone” Angelo Cantalupo invita l’amministrazione Alaia a ripristinare le docce degli spogliatoi del “Sant’Elia” visto che da quanto appurato sono solo poche quelle funzionanti. Ecco cosa afferma:

“Mi giunge notizia che nello stadio Comunale Sant’Elia di Sperone 22 atleti escluse le riserve, dopo una gara di Calcio giocata per 90 minuti e oltre, non hanno docce a sufficienza per lavarsi, ma sono costretti a fare una turnazione, attendendo che il proprio compagno finisca di lavarsi, asciugandosi il sudore addosso rischiando una polmonite e altro. È assolutamente inaccettabile che in due spogliatoi dove sono presenti una dozzina di docce , solo 2 sono funzionanti. Non è una bella presentazione per la squadra ospite che viene a giocare nel nostro paese, ma neanche per quella locale. Viste le molteplici partite e allenamenti che si disputano all’interno dello stadio comunale, Prego per chi di dovere prendere i dovuti provvedimenti e rendere idonei gli spogliatoi (docce) e ripristinarli in modo adeguato”.

