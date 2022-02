Basket Serie B, 20a giornata. Del Fes ancora piegata, Kleb Ragusa passa 73-78.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes colleziona la quattordicesima sconfitta su 19 partite, da recuperare il match con Torrenova. Il roster avellinese continua ad occupare la penultima piazza con 10 punti. Ragusa ha avuto la meglio per 73-78, Rotondo è stato il top scorer con 24 punti, in casa irpina 17 per Carenza. I ragazzi di Benedetto hanno cercato di recuperare dopo un primo quarto ad handicap, hanno effettuato il sorpasso nel secondo fino ad arrivare ad un massimo di -2 nel concitato quarto quarto.

Primo quarto. Del Fes con questo quintetto: Basile, Hassan, Caridà, Carenza e D’Andrea. Indisponibili Marra e Spizzichini. Ragusa risponde con Chessari, Picarelli, Sorrentino, Da Campo e Rotondo. L’inizio non è per niente spettacolare, 2-7 dopo 4′ di gioco con 6 punti per Ragusa firmati Rotondo. Coach Benedetto chiama time out per svegliare i suoi dal torpore. Ci pensa Basile con una bomba, dà seguito Hajrovic per il 7-7. Ai 6 punti di fila di Picarelli risponde nel mezzo Hassan con una tripla. Rotondo e Stefanini portano Ragusa sul 10-17. Lo 0 su 2 di Ianelli è punito da Hajrovic ma Rotondo continua a imperversare (12 punti per lui), al 10′ il tabellone recita 14-22, questa volta Ianelli per i viaggianti non sbaglia dalla linea della carità.

Secondo quarto. Sette punti filati per Carenza che valgono il 21-22, poi bomba di Ianelli immediatamente tamponata da Hajrovic. Da Campo completa un gioco da tre, pronto ancora Hajrovic per il 27-28, sei punti per il serbo giunto in Irpinia a gennaio. Il sorpasso Del Fes è firmato Carenza. Bocchino chiama time out, subito un parziale di 15-6. Picarelli smazza una tripla per Ragusa, sfortunato Caridà con un tentativo sputato dal ferro, Rotondo non sbaglia ai liberi (29-33). E’ Basile a riportare la Del Fes a stretto contatto con una bomba. Continua l’elastico, Chessari per Ragusa e Agbogan per Avellino. I siciliani poi portano l’inerzia dalla parte loro, 34-41. Sorrentino e Picarelli, dopo il canestro di Hassan, fanno registrare il 36-43 alla fine del primo tempo.

Terzo quarto. Ad una tripla di Sorrentino la Del Fes risponde con 4 punti firmati Carenza-D’Andrea. Fallo tecnico ad Hassan, 0 su 2 di Ianelli e bomba di Carenza per il 43-47. Hassan porta Avellino sul -2 ma i due tiri da tre di Picarelli e Sorrentino costringono Benedetto a chiamare time out sul 45-53. Non infierisce Rotondo, sbaglia entrambi i liberi. Importante la tripla di Carenza, Sorrentino però sale in cattedra con due bombe. Ragusa tenta la fuga (50-64), gioco da tre di Da Campo prima non completato da Agbogan per i padroni di casa. La Del Fes non ci sta, 4 punti di Caridà e tripla di Basile per il 57-64 del 30′.

Quarto quarto. E’ dura per Avellino, bomba di Picarelli, seguita dal canestro di Caridà che poi replica con uno splendido rovescio (61-67). Tecnico fischiato a Ragusa, Hassan sbaglia dalla lunetta. Hajrovic non indovina un appoggio a canestro molto favorevole, Da Campo dall’altra parte fa solo 1 su 2. Il +9 ragusano è firmato Chessari, Rotondo incrementa il vantaggio dopo un libero avellinese (62-72). Caridà e Hassan trovano 4 punti vitali a 3′ dalla fine (66-72). Momenti topici per la sorte del match. Bomba di Hassan, -4 Avellino e 7-1 di parziale che diventa 9-1 con i tiri dalla lunetta di Hassan. Gli irpini così vanno sul -2, risponde Chessari ma Agbogan sigla il 73-75 a 47″ dalla fine del match. Solo un libero per Da Campo, Caridà prova la tripla ma è sputata dal ferro. Non sbaglia Rotondo per il 73-78, mancano 9″ e Benedetto chiama time out. I tentativi di Venga e Basile non vanno a buon fine, vince Ragusa.

adsense – Responsive – Post Articolo