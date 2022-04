Basket, Del Fes. Benedetto: “Mentalmente stiamo bene, le vittorie danno euforia. Il problema è fisico”.

di Lucio Ianniciello

La Del Fes ha l’infermeria piena in vista della gara contro la Fidelia Torrenova, coach Benedetto dice: “C’è il riacutizzarsi di problematiche importanti come quelle di Hassan, hanno lesioni muscolari Basile e Carenza, a cui si aggiungono Hajrovic e Agbogan. Non so con quale squadra scenderemo in Sicilia per giocare contro Torrenova. La verità è che dobbiamo fare di necessità virtù, cercheremo di capire chi sarà a disposizione. Andremo a fare la migliore gare possibile contro una squadra che non sta attraversando un buon momento ma che è ad un passo dall’accesso ai playoff”.

La Del Fes sta vivendo un gran momento, 6 vittorie consecutive. Mancano tre partite alla fine della regular season, mercoledì il recupero contro Pozzuoli: “Mentalmente stiamo bene, le vittorie danno entusiasmo ed euforia. Il nostro problema è stato fisico, ancora ad oggi non ho mai fatto una gara al completo da quando sono qui. Una stagione molto sfortunata da questo punto di vista, ci adattiamo a fare il meglio con quello che abbiamo. Con Torrenova è una gara da giocare, mancano tre partite e cercheremo di vincere il più possibile in base ai giocatori che ci saranno a disposizione”.

