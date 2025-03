Barriere architettoniche allo Stadio Partenio: il M.I.D. chiede un nuovo tavolo con il Sindaco

Anche lo Stadio e il settore dedicato alle persone con abilità diverse presenta delle barriere, l’appello del M.I.D. al Sindaco Laura Nargi per la riconvocazione del tavolo sulle barriere architettoniche in città.

Successivamente al primo step del tavolo sulle barriere architettoniche tra il M.I.D. e l’Amministrazione Comunale Nsrgi che ha portato alla rimozione delle barriere architettoniche intorno al Palazzo di Giustizia di Avellino, il M.I.D. rivolge un accorato appello al Sindaco Laura Nargi di Avellino per chiedere la riconvocazione del tavolo per affrontare insieme anche la questione relativa alla presenza di barriere architettoniche nel settore dedicato alle persone con abilità diverse dello Stadio Partenio Lombardi, il quale presenta la presenza di gradoni e pochi spazi dedicati alle carrozzine poiché in linea con vecchie normative ormai aggiornate rispetto all’anno di costruzione dello stabile.

Rendere più accessibile e inclusivo anche lo Stadio e garantire una più ampia partecipazione allo sport può essere già un valido esempio di buon governo della città e di vicinanza di un rappresentante eletto e scelto dal popolo alle persone più vulnerabili della cittadinanza.

Indubbiamente il sogno comune a tutta la tifoseria, il quale al momento potrebbe portare ad abbattere anche le barriere mentali dell’indifferenza rispetto alla problematica che da anni persiste, resta sempre la realizzazione del nuovo stadio più fruibile e a misura di tutti.