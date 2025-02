BAIANO. Un gesto di solidarietà e umanità: il ringraziamento alla Dottoressa Marina Gambardella (Villa Maria) in occasione della giornata del malato

In un momento storico in cui l’attenzione verso i più fragili dovrebbe essere una priorità, emerge un gesto di straordinaria umanità che merita di essere celebrato. Salvatore Alaia, figlio devoto e già Sindaco di Sperone, ha voluto pubblicamente esprimere il suo profondo ringraziamento alla Dottoressa Marina Gambardella per l’eccezionale solidarietà dimostrata nei confronti dei pazienti che hanno avuto bisogno di cure specialistiche presso la Casa di Cura Villa Maria di Baiano.

Grazie all’iniziativa della Dottoressa Gambardella, infatti, diversi pazienti, tra cui la madre di Salvatore Alaia, hanno potuto ricevere visite specialistiche dal Dottor Girolamo Modestino Rizzo. Con grande professionalità, il Dottor Rizzo ha prestato le sue competenze senza richiedere alcun compenso, rendendo un servizio inestimabile alla comunità locale. Questo è stato possibile grazie alla sensibilità e disponibilità della Dottoressa Gambardella, che ha messo a disposizione le risorse della struttura per un’iniziativa di alto valore umano.

Salvatore Alaia, noto attivista per i diritti civili e sociali, ha voluto evidenziare come questo gesto, compiuto nella Giornata del Malato, sia un esempio raro di solidarietà e vicinanza concreta verso chi è in difficoltà. La Dottoressa Marina Gambardella, figura professionale di alto livello, ha confermato ancora una volta il suo straordinario spessore umano, mettendo al centro della sua azione il benessere delle persone.

“Un esempio di generosità che illumina la nostra comunità e che dovrebbe ispirare tutti coloro che operano nel mondo della sanità e non solo,” ha dichiarato Alaia, commosso per l’attenzione ricevuta da sua madre e dagli altri pazienti coinvolti.

Un gesto che, oltre ad aiutare concretamente, ricorda l’importanza di prendersi cura del prossimo con umanità e rispetto.