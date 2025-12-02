Baiano, sequestrati migliaia di prodotti natalizi non a norma: operazione della Guardia di Finanza

Controlli intensificati in vista delle festività: sigillato materiale irregolare destinato al commercio
Nei giorni scorsi la Tenenza della Guardia di Finanza di Baiano, guidata dal luogotenente Senatore, ha portato a termine un’importante operazione che ha portato al sequestro di migliaia di prodotti natalizi non conformi alla normativa vigente.
L’intervento è stato eseguito dai militari del Nucleo Radiomobile della Tenenza, che nel corso di specifici controlli sul territorio hanno individuato articoli privi dei requisiti di sicurezza previsti per la commercializzazione, potenzialmente pericolosi per i consumatori.
L’attività rientra nel più ampio dispositivo di vigilanza messo in campo in vista delle festività, volto a contrastare la diffusione di merce irregolare e a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini.