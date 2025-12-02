Mirabella Eclano, incidente sulla Provinciale 84: due feriti lievi. Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la Strada Provinciale 84, nel territorio di Mirabella Eclano. Due i veicoli coinvolti nel sinistro, che ha provocato ferite lievi agli occupanti, immediatamente soccorsi e affidati alle cure dei sanitari.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica e alla gestione della viabilità. L’area è stata messa in sicurezza grazie all’intervento del Centro Logistico Operativo CIULLO di Grottaminarda, che ha provveduto anche al ripristino del manto stradale e alla bonifica ambientale.

La circolazione ha subito rallentamenti durante le operazioni, ma è rimasta sempre garantita con prudenza.

Le immagini dell’accaduto sono state diffuse tramite il profilo Facebook di Enzo Costanza, che ha documentato l’intervento degli operatori.

Si raccomanda agli automobilisti di procedere con la massima attenzione, soprattutto nelle ore serali e con il manto stradale reso insidioso dalla pioggia.