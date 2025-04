BAIANO. Incanto di armonie musicali, al Colosseo. Quando la Scuola vive… il territorio

di Gianni Amodeo

Metti un giovane dirigente scolastico, che coniuga in disinvolta spigliatezza l’impegno che riserva alle dinamiche cognitive imposte dall’innovazione permanente in Ingegneria informatica, l’ambito di studi e competenze in cui è laureato ,- con l’integrale dedizione e passione per la proteiforme cultura artistica ispirata dal pentagramma, versante–pianoforte, e specifica formazione acquisita nel Conservatorio Domenico Cimarosa, ad Avellino. Un versante, per il quale partecipa, di tanto in tanto, ad applauditi concerti di gruppo per circoli, famigliari e amici. Ed è così tracciato in … telegrafica concisione lo schizzo–identikit del professore Pasquale Napolitano, titolare della dirigenza dell’Istituto comprensivo Giovanni XXIII– Giuseppe Parini, con indirizzo musicale, sull’ asse intercomunale Baiano– Sperone.

Aggiungi la risoluta e ferma volontà dei fratelli Massimiliano, Silvio, Roberto Picciocchi, anch’essi giovani e imprenditori con solida formazione economico– giuridica,- di rendere onore insieme con la madre Rosina alla memoria del padre Mario Picciocchi, perito chimico formatosi al Leonardo da Vinci, a Napoli,- scrupoloso imprenditore e fondatore sul finire degli anni ’50 del secolo scorso dell’omonima azienda, importante Società per azioni specializzata nella lavorazione e commercializzazione dei legnami con impianto operativo in località Calabricita, e della quale costituiscono l’eccellente continuità per laboriosità e visione di prospettiva con proficua presenza sui mercati europei. Un riconoscimento d’onore a Mario Picciocchi, da valere quale invito ed esortazione alle giovani generazioni verso l’amore per l’ arte e il bello. E su questo piano, torna opportuno evidenziare che la Mario Picciocchi Spa nell’import si rapporta ad aziende operative sui percorsi della biodiversità e sostenibilità ambientale convalidate da certificazioni pubbliche.

Incornicia le conoscenze, le competenze e le volontà così prefigurate, con linearità di programmazione e attitudine alla gestione ordinata in ruoli e funzioni, facendo lievitare il tutto con l’entusiasmo del … fare, ed ecco confezionato il rapporto pubblico–privato che innesca il Premio Mario Picciocchi, rispecchiando e rendendo strutturato il mix che associa il Giovanni XXIII– Giuseppe Parini, con l’ imprenditoria consapevole della propria funzione a servizio del territorio, in cui opera. Una splendida e magnifica kermesse, dedicata agli Istituti comprensivi scolastici ad indirizzo musicale della Campania, con il diretto coinvolgimento di oltre 200 tra ragazze e ragazzi, espressione di eccellente formazione e talentuosa autenticità musicale, in rappresentanza di oltre 20 Ics delle provincie di Napoli, Avellino e Salerno. Uno splendido itinerario, scandito da due tornate di audizioni negli accoglienti spazi del Colosseo, ed appena concluso nella terza tornata del Gran concerto di finale, all’ insegna delle spettacolari esibizioni sia di soliste e solisti che di gruppo, calibrate sui linguaggi che effondono fisarmoniche, archi, fiati, chitarre, percussioni e il pianoforte dominus. La varietà che diventa armonia con il senso della bellezza e della bontà.

Poi, la cerimonia premiale, con il conferimento delle borse di studio in dotazione del Mario Picciocchi, con quella del 2025 ha vissuto la seconda edizione, facendo venire in tutto risalto le notevoli condizioni e potenzialità, di cui dispone, per migliorare e crescere sempre di più per qualità e strutture organizzative, già in stato più che positivo. Ma il top è sempre oltre, non è assolutamente possibile rinunciare a conseguirlo. E per la Tre giorni della manifestazione che, intanto, va in archivio, c’è da registrare la tanta animazione sociale, ritrovata e rinnovata, segnatamente nel centro storico cittadino. Un segnale…