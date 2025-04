Verso la conferenza programmatica PD delle aree interne, presentati i tavoli tematici

Benevento – Al via i lavori in vista della conferenza programmatica del Partito Democratico, questa mattina a Benevento la presentazione dei sei tavoli tematici da cui arriveranno contributi e proposte per la definizione di un documento di sintesi che sarà presentato nella seconda metà di maggio ad Avellino nel corso di un’assemblea pubblica.

E’ il percorso tracciato dalle federazioni provinciali del Pd d’Irpinia e del Sannio che hanno deciso di dare vita a questo importante appuntamento in maniera congiunta come forze politiche radicate e dotate di una classe dirigente diffusa nelle aree interne della Campania.

Questa mattina alla conferenza stampa di presentazione dei tavoli tematici erano presenti il segretario provinciale del Pd di Avellino, Nello Pizza, la vice segretaria provinciale Adriana Guerriero, il presidente dell’assemblea provinciale Gerardo Capodilupo e la coordinatrice della segreteria provinciale Enza Ambrosone.

I tavoli elaboreranno una proposta programmatica che rappresenterà, insieme al lavoro delle altre federazioni provinciali, un contributo importante per la redazione del programma elettorale del centrosinistra in vista dell’appuntamento elettorale delle Regionali del prossimo autunno:

Agricoltura, Ambiente e Territorio coordinato da Giovanni De Feo e Pio Canu

e Welfare e Politiche del Lavoro coordinato da Nino Sanfilippo e Moreno Carosella

e Cultura ed Istruzione coordinato da Leonardo Festa e Norma Fortuna Pedicini

e Politiche Economiche, Infrastrutture e Trasporti coordinato da Fabio Galetta e Vito Fusco

e Salute e Politiche Sociali coordinato da Anna Marro e Nunzia Spinelli

e Politiche di Genere e Politiche Giovanili coordinato da Claudio Petrozzelli e Mafalda Cocozza

Il lavoro così delineato è in sintonia con quanto indicato dalla federazione regionale del Partito Democratico e dal commissario regionale, senatore Antonio Misiani.

“Approcciamo a questo lavoro – dichiara Nello Pizza, segretario provinciale del Pd d’Irpinia – con grande entusiasmo perché siamo consapevoli che il ruolo del Partito Democratico è proprio quello di essere forza politica in grado di avere una visione relativa alla crescita, allo sviluppo, alla trasformazione dei nostri territori. Abbiamo raccolto la sollecitazione che è arrivata dal commissario regionale e abbiamo inteso produrre uno sforzo di elaborazione che sia il frutto di due territori, entrambi delle aree interne della Campania, che vogliono esprimere coesione e solidarietà. E’ una buona pratica politica che ci piace portare avanti con impegno, slancio e generosità”.