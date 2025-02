AVELLINO. Confesercenti, Marinelli: Notte San Modestino sia una festa con negozi aperti, vetrine creative e promozioni

“La Notte di San Modestino organizzata dall’amministrazione comunale di Avellino potrà essere, con la collaborazione dei commercianti e la piena partecipazione dei cittadini, un appuntamento significativo per l’intera comunità locale e per chi avrà modo di visitare il capoluogo irpino, con un apprezzabile ritorno economico per gli operatori”. Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale della Confesercenti.

“Sin dalla sua ideazione – ha proseguito il dirigente dell’associazione di categoria – abbiamo condiviso la proposta dell’ente di Piazza del Popolo, per la cui riuscita siamo pronti a dare la nostra fattiva collaborazione, raccogliendo l’invito del sindaco Laura Nargi e dell’assessore alle Attività produttive, Alberto Bilotta, e rilanciandolo tra gli esercenti del territorio, a cominciare dagli iscritti dell’associazione, per mantenere aperte le attività almeno fino alle 22, nella giornata di domani, in occasione della festività del Patrono di Avellino, San Modestino, e dei copatroni Santi Fiorentino e Flaviano, che coincide con la festa di San Valentino, dedicata agli Innamorati.

Consideriamo positiva la scelta di aggregare la comunità in una ricorrenza legata alle tradizioni e alla storia locale, valorizzandone le specificità, promuovendo le attività e mettendo in campo iniziative artistiche e di intrattenimento, come previsto dall’assessorato comunale agli Eventi, guidato da Jessica Tomasetta,

Abbiamo sempre sostenuto infatti che per rilanciare i negozi di vicinato e più in generale le attività produttive occorra, insieme ad una strategia complessiva di sviluppo del territorio e provvedimenti mirati che agevolino le imprese, investire su una programmazione di eventi e su attrattori turistici, che puntino ad un coinvolgimento diretto dei diversi segmenti della comunità e ad una diffusa ricaduta delle iniziative.

Non a caso, l’evento di domani rientra in una più articolata azione tesa al rilancio dei distretti commerciali, per la cui costituzione Confesercenti si è impegnata in prima linea”.

“Il commercio avelllinese – conclude Marinelli – sapr.à cogliere questa importante opportunità, dando prova della propria operosità, creatività e lungimiranza, animando la Notte di San Modestino, abbellendo la città con vetrine originali e colorate, attirando i clienti con promozioni e iniziative”.