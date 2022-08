Avella -Visita ai monumenti da parte dei membri del Centro 66 dell’Arciconfraternita Universale di Santa Filomena

Alcuni membri del Centro 66 dell’Arciconfraternita Universale di Santa Filomena, che ha sede a Nocera Superiore, sono ospiti, in questi giorni, del Santuario di Santa Filomena, proprio per onorare la Santina in occasione della sua festa. Stamattina alcuni membri del Centro 66 e del Centro 0 (che ha sede nel Santuario) hanno partecipato ad una visita guidata ai monumenti avellani, organizzata dall’avv. Alessandro Siniscalchi, attraverso il Gruppo Archeologico Avellano “Amedeo Maiuri.”. I turisti sono rimasti affascinati dall’anfiteatro, dalle tombe romane e dal museo archeologico. La responsabile del Centro 66, l’avv. Raffaella Ferrentino ha dichiarato: “Sono davvero contenta di aver accettato l’invito degli amici avvocati Lucia Carullo e Alessandro Siniscalchi, non conoscevo Avella e ne ho potuto apprezzare le bellezze grazie anche alla guida del sig. Andrea Siniscalchi, competente e chiaro nell’esposizione”. Avella dunque oggi ha conquistato nuovi estimatori che hanno promesso di ritornare in occasione dei prossimi eventi enogastronomici. (L. Carullo)