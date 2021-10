AVELLA. Tornano a risplendere le rotonde in gestione della Carrozzeria Vittoria

Sono state rimesse a nuovo le rotonde che sono in gestione della ditta “Carrozzeria Vittoria” di Avella, esattamente quella nei pressi del cimitero e dell’anfiteatro romano. I lavori effettuati stamane da Francesco Vittoria e dal padre Pellegrino, anche nel rispetto della volontà di Elia Vittoria, titolare dell’omonima ditta scomparso qualche mese fa, che teneva particolarmente al loro splendore, dopo la concessione da parte del comune. Come tutti gli anni nel periodo dei morti anche quest’anno risplendono, messe a dimora fiori e erba rasata. Francesco Vittoria ha dichiarato: “E’ questo un modo per tenere viva la memoria di mio zio, che in prima persona dedicava il suo tempo per renderle accoglienti. Non nascondo che è stato dura compiere i lavori stamane senza la sua direzione”.

