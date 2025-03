Avella, tir bloccato in una voragine: intervento dei Vigili del Fuoco durato tre ore. VIDEO

Sono state necessarie circa tre ore di lavoro da parte dei Vigili del Fuoco del Comando di Avellino per liberare il tir rimasto bloccato in una voragine apertasi improvvisamente sotto il suo peso. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio in via Giacomo Leopardi, quando il mezzo pesante, in transito, ha visto la sua ruota anteriore sinistra sprofondare in una buca formatasi all’improvviso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è stato particolarmente complesso: per estrarre il veicolo è stato necessario l’utilizzo di un carro-gru, con cui gli operatori hanno imbragato la cabina del tir e sollevato il mezzo, permettendone lo spostamento in sicurezza.

Una volta rimosso il camion, la zona è stata delimitata per evitare ulteriori pericoli, in attesa dei necessari interventi di messa in sicurezza della strada. Fortunatamente, non si sono registrati feriti, ma l’episodio ha causato disagi alla circolazione e ha evidenziato la necessità di verifiche sulle condizioni del manto stradale.