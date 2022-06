AVELLA. Stefania Guarracino per la rubrica “Autori in Giardino” ha presentato ieri il suo “Quann’ero piccirella”. FOTO

Ieri la cittadina archeologica avellana ha ospitato per la manifestazione “Autore in Giardino”, Stefania Guarracino, Pedagogista, counselor, Omega Healt Coach, laureata con lode in Teologia e in Scienze dell’educazione, che ha presentato uno dei suoi primi libri: “Quann’ero piccirella”, testo autobiografico scritto nel 2016. A questo ne sono seguiti altri come la raccolta di favole: “Passero Primo e Bel” (2017), un testo teatrale: “Pare brutto” (2018) infine, un testo di didattica dell’infanzia e primaria: “Viaggio di Bel” (2019). La scrittrice è anche creatrice di strumenti ludici finalizzati alla crescita del bambino-adulto per consentire il viaggio interiore per uno sviluppo in consapevolezza, per la piena realizzazione di ciascuno e la prevenzione di nevrosi. Responsabile insieme al fratello Gianpiero dell’associazione My Emotion Life.

La presentazione che si doveva tenere in giardino a causa della pioggia si è svolta nella Sala Alvarez del palazzo Baronale con la partecipazione di un buon pubblico. Al tavolo insieme all’autrice anche Francesca Grassi (scrittrice), Nunzia Coppola (docente- avvocato) e la giornalista Martina Giugliano che ha moderato l’evento.

