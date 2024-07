AVELLA. Comunità Masci Avella 1 Chiara e Francesco replica alle dichiarazioni del prof. Serpico in riferimento all’Articolo “Il Futuro del Convento Francescano tra Progetti e Propositi”

Buongiorno, sono Maria Rosaria Colletta, magister della comunità Masci Avella 1 Chiara e Francesco. In nome della mia comunità, chiedo che venga pubblicata la seguente dichiarazione a rettifica dell’articolo “Il futuro del convento Francescano tra progetti e propositi”, firmato da Vincenzo Serpico, pubblicato venerdì scorso.

Riteniamo che questo articolo contenga delle notizie errate circa il convegno SOS Convento da noi organizzato, snaturandone la finalità, e lo consideriamo poco rispettoso nei nostri confronti. Facciamo appello al diritto di rettifica previsto dall’ordinamento italiano sull’uso dei mezzi stampa e audiovisivi, e fiduciosi in un riscontro positivo, vi salutiamo cordialmente.

“Leggendo l’articolo, restiamo stupiti di come un uomo di cultura quale il professor Vincenzo Serpico, avendo ricevuto l’invito e partecipato all’evento, possa avere avuto il minimo dubbio su chi fossero stati gli organizzatori. Per rendere completa l’informazione e sgombrare il campo da ogni dubbio, precisiamo che gli organizzatori dell’evento “SOS Convento” sono stati i membri della comunità Masci Avella 1 Chiara e Francesco, in collaborazione con la Pro-Loco. Preme inoltre sottolineare che la grande partecipazione e l’interesse suscitato hanno raggiunto lo scopo di attivare istituzioni e gruppi di progettazione, che finalmente si sono messi all’opera. Il nostro obiettivo è unicamente il restauro del convento, quale complesso monumentale dal notevole valore storico, artistico, e non ultimo, spirituale e affettivo per il popolo avellano”.

Comunità Masci Avella 1 Chiara e Francesco