Iniziative e feste a Grottolella per Santa Anastasia

Fervono i preparativi a Grottolella per la festa di Santa Anastasia, l’Azione Cattolica e la Parrocchia e il Comitato Feste sono pronti ad annunciare le iniziative di questa settimana.

La parrocchia di Grottolella con l’attivissimo parroco Don Marcello è l’Azione cattolica di Grottolella guidata dall’avvocato Graziana Gurriero in occasione della settimana di Santa Anastasia ha organizzato una serie di iniziative sociali e culturali che hanno come finalità principale la piena e libera aggregazione delle persone attorno ai valori della fede e del sociale.

Si incomincia mercoledì con la benedizione degli animali alle ore 19 circa davanti alla chiesa madre, iniziativa fortemente voluta dalla attivista Sara Spiniello. A seguire , sempre nella stessa serata a partire dalla ore 21 avrà luogo la pizza sociale – Aperi Pizza, il cui ricavato sarà devoluto per il finanziamento alle feste dei Santi del paese.

Sabato invece si terrà l’iniziativa della caccia al tesoro per le vie principali del paese, evento organizzata dalla Azione Cattolica a partite dalle ore 17: 30.

Domenica invece, i festeggiamenti di Santa Anastasia si chiuderanno con il concerto del gruppo ” I Malamente” a piazza Angelo Maglio in Grottolella sempre, evento patrocinato dal gruppo del comitato feste e dalla parrocchia.