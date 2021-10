AVELLA. Assegnate le deleghe agli assessori, ecco la loro distribuzione

Questa mattina il sindaco Vincenzo Biancardi ha ufficializzato le deleghe alla sua squadra.

Il Sindaco nomina gli Assessori in base ad una propria scelta discrezionale i quali debbono collaborare per la realizzazione delle linee programmatiche da realizzare nel corso del mandato. Scelta che per la cittadina archeologica ha tenuto conto del numero di suffragi ottenuti da ognuno, optando quindi in ordine alla forza elettorale.

Dopo il decreto di nomina avvenuto nei giorni scorsi ecco quello successivo, dove l’Assessore viene preposto ad un ramo in cui si ripartisce l’attività amministrativa con una “delega” da parte del Sindaco, che riveste carattere fiduciario e può essere revocata in ogni momento. Con la delega il delegato viene a trovarsi, rispetto all’esercizio del potere, nella medesima posizione del delegante, sicché esercita il potere in nome proprio e si assume la responsabilità degli atti compiuti nell’espletamento dell’attività delegata.

Ecco la distribuzione:

Anna Alaia: Vice sindaco, politiche sociali e servizi socio-assistenziali; rapporti istituzionali con l’Ente d’Ambito Territoriale; Azione di impulso e coordinamento istituzionale per l’attuazione del programma Amministrativo.

Giovanni Biancardi: assessore, Edilizia privata e sportello unico edilizia (SUE); Sportello Unico attività produttive; Servizio Ambiente e gestione rifiuti sul territorio comunale; Servizi cimiteriali e rapporti di concessione pubblico-privati.

Antonia Caruso: assessore, Politiche del Personale; Servizio Culturale, beni culturali e turismo; Biblioteca comunale; Programmazione e gestione economica finanziaria e di Bilancio.

Luigi Biancardi: assessore, Lavori Pubblici; Servizio idrico integrato; Manutenzione patrimonio e pubblica illuminazione.

Anche i consiglieri comunali hanno ricevuto incarichi, più che definirle deleghe si tratterebbe di incarichi finalizzati e limitati ad approfondimenti collaborativi nell’esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento proprie del Sindaco esclusa l’adozione di provvedimenti che impegnino l’Ente all’esterno.

Ecco le deleghe ai consiglieri:

Santina Cerbone: Indirizzo e controllo in materia di diritto allo studio e servizi scolastici; Rapporti con le istituzioni scolastiche del territorio.

Maria Rosaria D’Avanzo: Indirizzo e controllo in materia di promozione delle risorse del patrimonio culturale; Politiche di valorizzazione e promozione del centro storico; Digitalizzazione Strutture e servizi comunali;

Nicoletta Longobardi: Sport e politiche giovanili.

Domenico Biancardi: Rapporti istituzionali con la Fondazione Avella Città D’Arte; Rapporti istituzionali con la consulta delle associazioni.

