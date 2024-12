Autostrada Elettrificata: Un Faro per la Mobilità Sostenibile in Europa

Pensieri, riflessioni ed opinioni di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e Direttore Generale AGENZIA EUROMEDITERRANEA DI SVILUPPO

Il progetto svedese della prima autostrada elettrificata, previsto per il 2025, rappresenta un modello innovativo per l’Europa nella transizione verso una mobilità sostenibile. Questa tecnologia permette ai veicoli elettrici di ricaricarsi in movimento, abbattendo i limiti di autonomia e costi delle batterie.

Tuttavia, l’industria europea dei veicoli elettrici sta affrontando una crisi di mercato causata da parametri normativi stringenti e dalla ridotta accessibilità economica. La transizione forzata ha lasciato le auto tradizionali in un limbo, determinando un calo nella domanda.

L’Italia, in particolare, evidenzia un ritardo nell’implementazione di soluzioni innovative, mentre altre nazioni avanzano con progetti pionieristici. È essenziale che il nostro sistema industriale colga l’opportunità di investire in infrastrutture moderne e tecnologie di ricarica avanzate per superare il gap e rilanciare il mercato automobilistico.

L’autostrada svedese potrebbe quindi diventare il punto di riferimento per armonizzare le strategie industriali e infrastrutturali europee, riportando competitività e sostenibilità al centro della scena.