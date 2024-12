Comiziano: un Natale di inclusione con Euphoria Lounge Bar

Il prossimo 8 dicembre 2024, dalle ore 10:00 alle 13:00, presso l’Euphoria Lounge Bar, situato in Via Nazionale delle Puglie 36, Comiziano (NA), si terrà un evento speciale dedicato alla comunità locale e, in particolare, ai bambini autistici e alle loro famiglie.

L’iniziativa, intitolata “Decoriamo insieme l’albero di Natale da Euphoria”, rappresenta un’occasione unica per creare, condividere e sorridere in un’atmosfera di festa e solidarietà. L’evento è realizzato in collaborazione con l’associazione Autismo in Movimento, impegnata nel supporto e nell’inclusione delle persone autistiche.

A rendere il momento ancora più speciale, l’Euphoria Lounge Bar offrirà a tutti i partecipanti un buffet di rosticceria.

Questo appuntamento, nato dal desiderio di unire la comunità e promuovere valori di condivisione e inclusione, invita grandi e piccini a vivere la magia del Natale con semplicità e gioia.

Non mancate!