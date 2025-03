Auto in fiamme sulla Nazionale delle Puglie a Baiano: traffico bloccato per i soccorsi

Baiano (AV). Momenti di tensione nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 marzo 2025, sulla SS7bis Nazionale delle Puglie, nel tratto che attraversa Baiano. Un’Opel Corsa ha improvvisamente preso fuoco mentre era in marcia, costringendo il conducente a fermarsi ⊇d’urgenza. L’automobilista è riuscito a mettersi subito in sicurezza, abbandonando il veicolo sulla destra della carreggiata, in direzione Mugnano del Cardinale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno immediatamente bloccato la statale per permettere l’intervento dei soccorsi. Poco dopo, sono giunti anche i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, che hanno domato le ultime fiamme e messo in sicurezza l’area.

L’auto è andata completamente distrutta nell’incendio, ma per fortuna non si registrano feriti. Ancora da chiarire le cause del rogo, che potrebbero essere ricondotte a un guasto meccanico o a un cortocircuito. Il traffico lungo la statale ha subito rallentamenti per il tempo necessario alle operazioni di spegnimento e rimozione del veicolo.