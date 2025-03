Assalto a un furgone portavalori sulla Statale 655: indagini in corso

Candela (FG) – Momenti di tensione questa mattina lungo la statale 655, nei pressi di Candela, in provincia di Foggia, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori della Cosmopol. Il mezzo, che trasportava denaro contante ed era diretto a Melfi, è stato bloccato con una strategia ben organizzata che ha coinvolto un mezzo pesante e un autobus di linea.

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori avrebbero esploso alcuni colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio, fermando così il traffico e impedendo qualsiasi intervento immediato. Attualmente non è ancora stato reso noto l’ammontare del bottino sottratto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’assalto e identificare i responsabili. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta ferita durante l’azione criminale.

Le forze dell’ordine stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il tratto stradale e raccogliendo testimonianze per risalire agli autori del colpo. La zona è tristemente nota per episodi simili, e questo nuovo assalto solleva ancora una volta interrogativi sulla sicurezza del trasporto valori in aree sensibili.