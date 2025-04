Appello del M.I.D.: “Sospendere le celebrazioni del 25 Aprile in segno di lutto per la scomparsa del Papa”

Il sentito appello del M.I.D. alle istituzioni a sospendere tutte le celebrazioni del 25 Aprile in segno di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, anche in Irpinia.

In qualità di Presidente Regionale del Movimento Italiano Disabili, scrive Giovanni Esposito, colgo l’occasione per lanciare un forte appello e invito a tutte le istituzioni a sospendere in segno di lutto e di vicinanza alla santa Sede per la scomparsa del Santo Padre tutte le celebrazioni commemorative della Festa della Liberazione, militari e civili, previste per Venerdì 25 Aprile in Irpinia.

In questo momento storico, ma soprattutto per il mondo intero di grave lutto, ritengo giusto che tutta la comunità si ritrovi unita in preghiera per il Santo Padre.