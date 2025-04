Kids Lab, al Campania tornano i laboratori didattici per i bambini

Tornano i Kids Lab al Centro commerciale Campania di Marcianise (CE). A partire dal mese di maggio per tutti i weekend fino al 6 luglio in Piazza Campania i più piccoli potranno partecipare ai laboratori creativi. Un’occasione imperdibile per permettere ai bambini di dare libero sfogo alla loro immaginazione, imparare divertendosi e vivere ogni appuntamento come un’avventura sempre nuova.

Ogni sabato e domenica, dalle 15:30 alle 18:30, Piazza Campania ospiterà due turni pomeridiani ricchi di attività, tra laboratori manuali, animazione, musica e balli. Ogni weekend sarà dedicato a un tema diverso – dal riciclo all’ambiente, dal teatro allo sport – per offrire esperienze sempre nuove, coinvolgenti e istruttive. Le attività si articoleranno in tre grandi aree di creatività:

Ascolto

Un viaggio tra fiabe, racconti e storie straordinarie. I bambini incontreranno personaggi fantastici e vivranno nuove emozioni, esplorando mondi immaginari e quotidiani.

Invento

Riciclo creativo, manualità e fantasia: partendo da materiali semplici o di recupero, ogni bambino avrà la possibilità di costruire oggetti, giochi e opere originali, dando nuova vita a ciò che spesso viene scartato.

Racconto

Espressione artistica a tutto tondo: tra teatro, danza, musica e cortometraggi, ogni bambino potrà raccontare sé stesso e condividere le proprie emozioni con il gruppo.

Le date da segnare in agenda:

MAGGIO:

Sabato 3 e Domenica 4

Sabato 10 e Domenica 11

Sabato 17 e Domenica 18

Sabato 31

GIUGNO:

Domenica 1

Sabato 14 e Domenica 15

Sabato 21 e Domenica 22

Sabato 28 e Domenica 29

LUGLIO:

Sabato 5 e Domenica 6

Vi aspettiamo in Piazza Campania per vivere insieme questa straordinaria esperienza. Per partecipare, basta scaricare l’app IO & CAMPANIA.

Non perdere l’occasione di far vivere ai tuoi bambini momenti indimenticabili all’insegna della creatività e del divertimento.