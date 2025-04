Amministrative Nola: Andrea Ruggiero lancia la sfida con una coalizione di 7 liste”

Saranno sette le liste a supporto della candidatura a sindaco di Nola di Andrea Ruggiero. Questa mattina è stata depositata negli uffici di Palazzo di Città la documentazione necessaria per ufficializzare la coalizione, formata dalle liste: Solo per Nola, Fare Democratico, Nola Bene Comune, Nola Popolare, Nola sul Serio, P.E.R. Nola e Più Nola.

Soddisfatto Andrea Ruggiero, che ha dichiarato:

“Innanzitutto desidero ringraziare i rappresentanti e i componenti di ciascuna sigla che hanno scelto di sostenere la nostra idea di città, insieme a tutte le persone che si sono messe a disposizione del nostro progetto.”

Il candidato ha poi aggiunto:

“All’indomani dell’ultimo commissariamento, era necessario offrire qualcosa in più, un impegno diverso. Sarà una sfida impegnativa e servirà tanto coraggio: dovremo convincere la nostra gente che si può ancora credere nel rilancio di Nola.”

Con un programma definito come “serio ed essenziale”, l’obiettivo di Ruggiero e della sua squadra è quello di soddisfare le aspettative dei cittadini, puntando a ridare subito nuova linfa alla città. Priorità saranno il ripristino della vivibilità urbana, la riorganizzazione del territorio, la gestione del traffico, la realizzazione di nuove aree parcheggio e la lotta agli sversamenti abusivi di rifiuti nelle periferie.