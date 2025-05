Altavilla Irpina (AV) -Tutto pronto per i festeggiamenti in onore di San Bernardino da Siena.

Tutto è pronto ad Altavilla Irpina per rendere onore a San Bernardino da Siena, patrono e protettore del paese, celebrato ogni anno il 20 maggio. Leggenda narra che, nel 1440, il francescano senese sia transitato proprio per Altavilla, in località successivamente ribattezzata “Ponte dei Santi”. È qui che il Santo, secondo la tradizione, si rese artefice di un evento prodigioso, facendo apparire pane e vino nell’abitazione di una donna indigente del luogo e pronunciando la celebre benedizione: “Altavilla tremerà ma non cadrà”, considerata dagli altavillesi al pari di un’assicurazione contro gli eventi sismici.I festeggiamenti civili avranno inizio lunedì 19 maggio, con il concerto degli alunni dell’I.C. Caruso presso la Chiesa Parrocchiale. Il 20 maggio, invece, giorno della Solennità di San Bernardino da Siena, la tradizionale processione si snoderà per le vie del paese, seguita da un concerto di musica folkloristica popolare accompagnato da intrattenimento per i più piccoli.

(Andrea Squittieri)