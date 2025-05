Montemiletto (AV): rubano oltre 800 euro di superalcolici: due georgiani denunciati dai Carabinieri.

La Stazione Carabinieri di Montemiletto, all’esito di lunghe e complesse attività di analisi delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza di un supermercato del posto, ha deferito in stato di libertà due uomini di origini georgiane, rispettivamente di 60 e 40 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I fatti risalgono a gennaio scorso quando, attraverso una tecnica ben rodata e movimenti furtivi, i due sono riusciti a trafugare oltre 20 bottiglie di superalcolici esposte in vendita.

In molti casi le bottiglie erano dotate di dispositivi anti taccheggio, sapientemente manomessi dagli esperti ladri che, al termine di quella sortita, avevano portato via merce per un valore di oltre 800 euro.

Dopo aver ricostruito i movimenti dei due ladri provenienti dal napoletano, i militari hanno avviato un’attività di comparazione dei volti immortalati dalle telecamere del supermercato con quelli presenti nel database nazionale dei soggetti già fotosegnalati in uso all’Arma dei Carabinieri. Alla fine il lungo lavoro investigativo ha dato i suoi frutti, ed i responsabili sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Avellino, dinanzi alla quale dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

L’attività di contrasto alla commissione dei reati predatori svolta quotidianamente e con costanza dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino si articola parallelamente sul fronte della prevenzione e su quello della repressione.