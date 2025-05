Addio ad Anna Barba, il cordoglio della comunità di Avella

Avella – Si è spenta all’età di 41 anni Anna Barba, lasciando un grande vuoto nei cuori dei suoi cari e di tutta la comunità. A darne il triste annuncio il marito Giuseppe Cavallaro, la figlia Martina, il padre Antonio, la madre Assunta Pescione, la nonna, il suocero, la sorella Lucia, il cognato, gli zii, i cugini, i nipoti e i parenti tutti.

Anna era conosciuta e benvoluta per la sua dolcezza, il suo sorriso e il suo spirito gentile. La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione tra amici, conoscenti e concittadini.

I funerali si terranno domani, 3 maggio 2025, alle ore 16:00. La salma partirà dalla casa dell’estinta in Via Purgatorio, 13 per il Convento dei Frati Minori di Avella, dove sarà celebrato il rito funebre. Dopo la cerimonia, la famiglia saluterà in chiesa.

Ai familiari, in questo momento di grande dolore, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intera redazione.