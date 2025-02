Aci Avellino – Parte il progetto “La Sicurezza del veicolo e della strada”

Parte il progetto “La Sicurezza del veicolo e della strada” promosso dall’Aci Avellino. L’appuntamento è per domani (giovedì 27 febbraio 2025) alle ore 10 presso l’istituto scolastico Francesco De Sanctis di Sant’Angelo dei Lombardi.

Esperti dell’Automobile Club di Avellino incontreranno gli studenti delle classi quarte e quinte dell’istituto scolastico santangiolese per coinvolgerli sulle tematiche della sicurezza stradale attraverso la divulgazione di informazioni sul corretto utilizzo dei sistemi di sicurezza attivi e passivi presenti sugli attuali veicoli e sulle strade. L’obiettivo del progetto è quello di costruire una coscienza critica, che li porti non solo al rispetto delle norme di comportamento, contenute nel Codice della Strada, ma soprattutto a compiere le scelte più adeguate in materia di sicurezza. I temi che verranno affrontati saranno le statistiche dell’ incidentalità, le cause dei sinistri stradali, i principali dispositivi di sicurezza (ABS, cinture, airbag). Si discuterà, inoltre, sulla consapevolezza della velocità, sullo stress e la distrazione alla guida, i tempi e spazi di reazione.

All’evento parteciperanno il presidente dell’Aci Stefano Lombardi e il direttore Nicola Di Nardo; il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi, Rosanna Repole; il viceprefetto Elisabetta De Felice; i rappresentanti della polizia stradale e dei carabinieri. Interverrà il responsabile dell’Aci Guida Sicura, Valerio Vella.