Under 17 all’Interzona: successo per l’Avellino Basket

La S.S. Avellino Basket ha il piacere di comunicare che la squadra Under 17 – impegnata nel torneo di Eccellenza – allenata da coach Giuseppe Freda con assistenti Maurizio Cozzolino e Luca Iannaccone, ha conlcuso la prima parte del campionato al secondo posto, strappando la qualificazione per la partecipazione alla ‘Fase Interzonale’. Un traguardo significativo nella stagione del giovane team avellinese, che va oltre il risultato sportivo. La qualificazione è un premio all’impegno ed alla dedizione che giocatori, staff tecnico e società hanno investito in un progetto nel quale l’Avellino Basket crede molto.

Fin dall’inizio del torneo, la squadra ha dimostrato un’ottima preparazione, riuscendo a superare le difficoltà iniziali con un gioco dinamico e collettivo. I giovani atleti hanno saputo ottenere risultati importanti, che li hanno condotti alla qualificazione alla fase interzonale. Questo appuntamento potrà rappresentare l’occasione di affrontare un percorso di crescita per i ragazzi dell’Under 17, che con grande entusiasmo continuano ad allenarsi in palestra, per arrivare preparati a questo appuntamento. Un’esperienza che li farà maturare sia sotto il profilo sporitvo, sia dal punto di vista umano affrontando nuove sfide sportive, che saranno utili per la formazione di questi atleti.

L’Under 17 è stata inserita nel girone G ed affronterà la prima e la terza classificata del girone pugliese, la prima classificata dell’Abruzzo, la seconda classificata del Lazio, resta da definire l’ultima squadra, che sarà decisa da un prossimo spareggio. Il torneo riprenderà nella seconda settimana di marzo, ai ragazzi dell’U17 ed allo staff vanno i complimenti da tutto l’organizzazione dell’Avellino Basket.