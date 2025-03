“ACCADDE OGGI”. 12 Marzo 1894: La Coca-Cola viene venduta per la prima volta in bottiglia

Il 12 marzo 1894 segna una data storica nel mondo delle bevande gassate: per la prima volta, la Coca-Cola viene venduta in bottiglia, trasformando radicalmente il modo in cui le persone potevano gustare la celebre bibita.

Fino a quel momento, la Coca-Cola – come molte altre bevande gassate dell’epoca – veniva servita esclusivamente nelle fontane di soda presenti in farmacie e drogherie. Questi luoghi non erano solo punti vendita, ma anche veri e propri centri di socializzazione, dove la gente si ritrovava per bere qualcosa e conversare.

L’idea di imbottigliare la Coca-Cola fu una vera e propria innovazione. A proporla fu Joseph Biedenharn, un imprenditore del Mississippi, che intuì il potenziale di una distribuzione più capillare. Grazie a questa intuizione, la bibita poteva finalmente essere trasportata e consumata ovunque, senza la necessità di recarsi in una farmacia.

Nonostante l’iniziale scetticismo, il sistema di vendita in bottiglia si rivelò un successo straordinario. In pochi anni, la Coca-Cola divenne sempre più popolare e accessibile, raggiungendo un numero sempre maggiore di consumatori. Questa innovazione contribuì in modo decisivo alla diffusione globale del marchio, ponendo le basi per quello che sarebbe diventato uno dei prodotti più iconici del mondo.

Oggi, la Coca-Cola è disponibile in tutto il mondo in diversi formati e varianti, ma il 12 marzo 1894 resta una data fondamentale: il giorno in cui la celebre bevanda gassata divenne alla portata di tutti, cambiando per sempre il mercato delle bibite.