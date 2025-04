A.S.D. Salza Irpina 1999 – Real Mugnano 0-0: Spettacolo a metà, tante occasioni ma nessun vincitore

Finisce a reti bianche il confronto tra A.S.D. Salza Irpina 1999 e Real Mugnano, una partita combattuta, intensa e ricca di potenziali colpi di scena, ma segnata da una scarsa precisione sotto porta che ha lasciato il punteggio inchiodato sullo 0-0. Un pareggio che sa di rammarico, soprattutto per i mugnanesi, protagonisti di almeno quattro nitide occasioni da rete nella ripresa.

La prima frazione è stata all’insegna dell’equilibrio. Le due squadre si sono studiate a lungo, senza mai affondare con decisione. Il Salza Irpina si è mostrato ordinato e compatto, mentre il Real Mugnano ha provato a costruire gioco con pazienza, ma senza trovare spazi utili per mettere in difficoltà la retroguardia avversaria. Le difese hanno avuto la meglio sugli attacchi, e di vere occasioni da goal, nei primi 45 minuti, non se ne sono viste.

Il secondo tempo, invece, ha cambiato volto. Dopo un avvio sulla stessa linea del primo, le squadre si sono allungate e la partita si è fatta più viva. I ritmi si sono alzati, e con essi sono arrivate le occasioni. Il Real Mugnano ha iniziato a spingere con maggiore insistenza, rendendosi pericoloso in diverse circostanze. Clamorosa l’occasione capitata a un calciatore del Salza Irpina, lanciato a tu per tu con il portiere mugnanese Napolitano Giuseppe, che ha compiuto un autentico miracolo respingendo il tiro ravvicinato e salvando i suoi.

A rispondere è stato il Real Mugnano con tre chiare occasioni da goal: Monteforte ha sciupato una buona palla sparando alto, Rozza, entrato nella ripresa, ha mancato il bersaglio da posizione favorevole, e Napolitano Marco ha sprecato un’altra ghiotta chance, vanificata da un ultimo tocco impreciso. Il Salza Irpina, dal canto suo, ha provato a rispondere con qualche ripartenza, ma non è mai riuscito a trovare il varco giusto nella difesa ben piazzata dei mugnanesi.

Alla fine il risultato non si sblocca, lasciando l’amaro in bocca soprattutto al Real Mugnano, che ai punti avrebbe forse meritato qualcosa in più. Il Salza Irpina può comunque sorridere per l’atteggiamento difensivo solido e l’organizzazione di squadra, ma dovrà crescere nella fase conclusiva se vorrà ambire a qualcosa di più nelle prossime giornate.

A.S.D. Salza Irpina 1999

Titolari: De Pascale, Pascucci, Guerriero, Cunzo, Pascolo, Oliva, D’Onofrio, Fabrizio, Galasso, Cella, Nittolo

A disposizione: Albanese, Iantosca, Contrada, Colella, Ventola, Picone, Zarra, Fontanarosa

Allenatore: Di Meo Luciano

Real Mugnano

Titolari: Napolitano Giuseppe, Napolitano Giacinto, Napolitano Gesuele, Monteforte Mario, Monteforte Andrea, Napolitano Felice (45’ p.t. De Negri), Napolitano Marco, Tulino (75’ s.t. Orefice), Bellofatto, Guerriero (55’ s.t. Rozza), La Manna (70’ s.t. Monteforte Gabriele)

Allenatore: Antonio Canonico