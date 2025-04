Solofra (AV): i Carabinieri arrestano un 44enne per resistenza e lesioni.

Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Solofra, durante un servizio perlustrativo, hanno tratto in arresto un uomo per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Nello specifico, a seguito di una chiamata alla centrale operativa per una lite all’esterno di una panetteria del posto, i militari prontamente giunti cercavano di sedare gli animi e riportare alla calma i facinorosi.

In particolare uno dei due contendenti, nonostante gli operanti continuavano nella loro azione di persuasione, non desisteva dal suo stato minaccioso, dando in escandescenza.

Raggiunto e fermato, l’uomo ha continuato ad opporre una viva resistenza, passando senza soluzione di continuità alle vie di fatto, scagliandosi fisicamente contro i Carabinieri.

È stato solo grazie alla prontezza di riflessi dei militari, che l’azione non ha prodotto più gravi conseguenze.

Vista la resistenza posta dall’uomo, una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, il 44enne è stato tratto in arresto.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Solofra, in attesa di comparire nella mattinata odierna dinnanzi al Giudice per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.