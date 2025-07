Blackout continui in Via Lumeno Masucci: il Comune di Mugnano del Cardinale pronto ad agire

COMUNICATO STAMPA

OGGETTO: Disservizi elettrici in Via Lumeno Masucci

Da troppo tempo ormai i residenti di Via Lumeno Masucci, a Mugnano del Cardinale, convivono con gravi e continui disservizi nell’erogazione dell’energia elettrica. Una situazione diventata davvero insostenibile, che si ripete quotidianamente – spesso anche più volte al giorno – con blackout improvvisi che mettono in difficoltà famiglie, attività e persone fragili.

In questi giorni, con le temperature altissime e l’emergenza caldo che colpisce in particolare anziani, bambini e malati, la mancanza di corrente non è più solo un disagio, ma rappresenta un serio rischio per la salute e la sicurezza dei cittadini.

Il Sindaco, l’Amministrazione e gli Uffici comunali hanno già segnalato più volte – e in modo ufficiale – la situazione agli enti competenti, senza però ottenere alcuna risposta concreta o soluzione stabile.

Per questo motivo, il Comune è pronto ad agire con forza. Il Sindaco, che per legge è garante della salute pubblica, avverte che in assenza di interventi urgenti e risolutivi da parte del gestore elettrico, verranno avviate tutte le azioni necessarie, anche per vie legali, coinvolgendo le autorità competenti.

Non è accettabile che un servizio fondamentale come l’energia elettrica venga erogato in modo così instabile e inadeguato, mettendo a dura prova la pazienza e la dignità dei cittadini.

Il Comune di Mugnano del Cardinale non resterà a guardare: saremo al fianco della popolazione, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, per pretendere rispetto e garantire sicurezza.

Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni.