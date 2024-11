Serie A, Bologna-Venezia: i rossoblu ospitano i veneti

La squadra di Di Francesco fa visita a quella di Italiano al Dall’Ara la sera di sabato 30 novembre, gara valida per la 14^ giornata di Serie A

Questo weekend ritorna la Serie A. La 14^ giornata si giocherà tra la sera di venerdì 29 novembre 2024 e la sera di lunedì 2 dicembre 2024. Il match in programma sabato 30 novembre 2024 a partire dalle ore 20.45 è la sfida tra Bologna e Venezia, che si daranno battaglia allo Stadio Renato Dall’Ara.

La squadra di Italiano ospiterà quindi quella di Di Francesco. Entrambe sono bisognose di punti, anche se gli obiettivi stagionali sono diversi: i rossoblu vorrebbero ripetersi e sognano di ritrovare almeno una qualificazione europea, mentre invece la squadra neopromossa ambisce chiaramente alla permanenza nel massimo campionato italiano. Le statistiche riportate su 888Poker Italiadimostrano come il Bologna sia favorito, ma che il Venezia abbia comunque le sue carte da giocare.

Serie A, Bologna-Venezia: come arrivano le due squadre

Il Bologna ha giocato e perso ancora mercoledì sera in Champions League in casa contro il Lille per 1-2. I rossoblu arrivano quindi all’appuntamento nazionale un po’ più stanchi dei propri avversari, ma arrabbiati. La squadra di Italiano è infatti andata ko anche domenica sera contro la Lazio; l’ultima vittoria è quella sempre a Roma contro i giallorossi per 2-3 prima della sosta. Al momento i felsinei contano 18 punti in classifica e si trovano all’8^ posto, a -1 dal Milan (con cui condividono una partita da recuperare) e a +1 sull’Udinese.

Discorso molto diverso invece per il Venezia, che naviga con difficoltà nelle zone rosse della graduatoria di Serie A. La squadra neopromossa infatti fin qui ha totalizzato nelle prime 13 partite appena 8 punti, che le valgono addirittura l’ultima posizione in classifica dietro a Monza a 9 e a Como a 10. La salvezza al momento dista 3 lunghezze. La squadra di Di Francesco viene da 3 sconfitte consecutive contro Lecce, Parma ed Inter; l’ultima vittoria dei veneti è addirittura quella contro l’Udinese di fine ottobre.

Serie A, Bologna-Venezia: precedenti e statistiche

Bologna e Venezia si sono affrontate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni 40 volte: 14 vittorie emiliane, 14 pareggi e 12 successi veneti. Considerando però solo le partite giocate al Dall’Ara, il bilancio è meno equilibrato: 7 trionfi a 4 in favore dei padroni di casa, con 9 pareggi.

Le ultime sfide fra le due squadre risalgono alla stagione 2021/22, quando anche il Venezia era nella massima serie italiana. Un po’ a sorpresa furono proprio i veneti a vincerle entrambe: 0-1 all’andata al Dall’Ara nel novembre del 2021 e addirittura 4-3 a Venezia nel maggio del 2022. Per ritrovare un successo rossoblu bisogna quindi tornare allo 0-1 nel settembre del 2001.