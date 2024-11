ALMANACCO DEL GIORNO. Sabato, 30 Novembre 2024

S. ANDREA AP. , S. DUCCIO

—————————-



Settimana n. 48

Giorni dall’inizio dell’anno: 335/31

A Roma il sole sorge alle 07:18 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:43 e tramonta alle 16:40 (ora solare)

Luna: 6.38 (lev.) 15.46 (tram.)

Proverbio del giorno:

Per Sant’Andrea piglia il porco per la sèa (setola); se tu non lo puoi pigliare, fino a Natale lascialo andare.

Aforisma del giorno:

Di fronte ai casi di bisogno, non si possono preferire gli ornamenti superflui delle chiese e la suppellettile preziosa del culto divino; al contrario, potrebbe essere obbligatorio alienare questi beni per dar pane, bevanda, vestito e casa a chi ne è privo. (Giovanni Paolo II)