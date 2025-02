L’Avellino Basket sogna il colpaccio: ad Udine senza paura

Esordio su RaiSport per l’Avellino Basket. La formazione biancoverde domani sera sarà di scena al PalaCarnera di Udine per affrontare l’APU di coach Vertemati nel match della venticinquesima giornata. Palla a due alle 20.30 arbitri dell’incontro i signori Stefano Ursi, Chiara Maschietto e Matteo Luchi.

Il team nero arancio condivide il primato con Rimini, entrambe le formazioni a quota 36 punti e nel turno infrasettimanale ha fatto visita all’Elachem Vigevano, che la settimana precedente aveva battuto proprio Avellino. I friulani hanno spazzato via gli avversari con il punteggio di 92-61.

Avellino mercoledì ha ospitato la migliore formazione del momento: la Vuelle Pesaro. Contro i marchigiani il team biancoverde è andato oltre le difficoltà caratterizzate dalla presenza di un avversario forte e dal non perfetto stato di salute di alcuni elementi.

Una vittoria di carattere, che conferma le ambizioni avellinesi. Sul campo di Udine si affronta, probabilmente, la squadra più compatta di tutta la Serie A2. Servirà una prova di grande sostanza per gli irpini, che non dovranno farsi intimorire da un ambiente incandescente.

Una gara nella quale l’Avellino Basket è chiamata a frenare la qualità ed il talento di Hickey, che nel match andata piazzò le giocate decisive nei momenti clou dell’incontro. Altri giocatori chiave sono Matteo Da ros e Xavier Johnson e Lorenzo Caroti, assente all’andata. Ad un roster già consolidato Udine ha aggiunto Rei Pullazi e Simone Pepe, anche per sostituire qualche acciaccato come Giovanni Pini.

I NUMERI

Hickey è il miglior marcatore dei friulani con 14.8 punti di media seguito da Mirza Alibegovic con 13.3 ed il 39.0% da tre. Xavier Johnson è il terzo miglior marcatore con 12.9 punti a cui aggiunge 7.3 rimbalzi. Udine realizza 82.7 punti di media, il 53.0% da due, il 38.0% da tre, il 72.0% dalla lunetta. Di squadra i punti di Udine sono 83.1.

Per l’Avellino Basket una trasferta davvero complicato, in cui si dovrà limitare il gioco, il talento e la fisicità di una formazione profonda, con tanti elementi da poter utilizzare. La capacità di variare le situazioni ed i quintetti, con giocatori per altro versatili, è un punto di forza dell’avversario di stasera. Gli irpini ripartono dalla super performance di Earlington e ritroveranno a referto Nikolic.

ARBITRI: Stefano Ursi di Livorno, Chiara Maschietto di Casale sul Sile, Matteo Luchi di Prato

DIRETTA: RaiSport alle 20.30

APU OLD WILD WEST UDINE: Mazburss, Rei Pullazi, Bruttini, Alibegovic, Caroti, Hickey, Johnson, Ambrosin, Da Ros Ikangi, Pepe

All.: Adriano Vertemati

AVELLINO BASKET

Lewis, Jurkatamm, Sabatino, Mussini, Codeluppi, Earlington, Maglietti, Verazzo, Bortolin, Nikolic, Perfigli, Chinellato

All: Alessandro Crotti