Il Nola ritrova la vittoria ma non basta: decisivo il playout per la salvezza

Il Nola 1925 torna al successo dopo un lungo digiuno – appena un punto nelle precedenti nove gare – ma il 2-1 contro il Martina Calcio non è sufficiente per evitare gli spareggi salvezza. I bianconeri, infatti, chiudono la stagione regolare dovendo passare dai playout per mantenere la categoria.

Al “Comunale” di Nola, la squadra guidata da Domenico Giampà, rientrato dopo la squalifica, scende in campo con diverse assenze pesanti. Nonostante l’emergenza, l’approccio dei padroni di casa è positivo, con il Martina che nei primi minuti si rende pericoloso solo con D’Arcangelo, senza però impensierire seriamente Montalti.

Il vantaggio nolano arriva al 19’: lancio di Berardocco per D’Angelo, atterrato in area da Saidi. Per l’arbitro è calcio di rigore, trasformato dallo stesso Berardocco, al decimo centro stagionale. Il Nola continua a spingere alla ricerca del raddoppio, sfiorandolo con D’Angelo e Nunziante, mentre il Martina prova a reagire con Santarpia, fermato da un attento Montalti.

Nella ripresa i bianconeri trovano subito il 2-0: al 51’ punizione dalla destra di Guarracino e colpo di testa vincente di Gallo. Il Martina non si arrende e alza il baricentro, andando vicino al gol ancora con Santarpia, ma è solo nel finale che riesce ad accorciare le distanze: all’89’ D’Arcangelo sfrutta una mischia in area e firma il 2-1.

Nei minuti conclusivi il Nola difende con ordine e porta a casa una vittoria fondamentale per il morale, ma inutile ai fini della salvezza diretta. I bianconeri dovranno ora giocarsi tutto nel playout contro l’Heraclea, tra le mura amiche, con il vantaggio di avere due risultati su tre a disposizione nei 120 minuti.

A fine gara, il tecnico Giampà ha commentato: “Eravamo in difficoltà da tempo e non è facile spiegare cosa sia successo. Oggi però ho visto una reazione importante contro una squadra forte. Questa vittoria ci serviva. Ora testa solo al playout: sarà una finale e abbiamo bisogno del supporto di tutti, soprattutto dei nostri tifosi”.

Tabellino

Reti: 19’ Berardocco (rig.), 51’ Gallo, 89’ D’Arcangelo

Nola 1925: Montalti; Gallo, Galizia (68’ Troise), Romano, Dell’Orfanello, Berardocco, Papa (85’ Izzillo), Nunziante, Guarracino, Ambrosio (82’ Iannello), D’Angelo (65’ Peluso). A disp.: Colella, Lo Iacono, Tirelli, D’Amore, Marcelli. All.: Giampà.

Martina Calcio: Rossi; Cappilli, Saidi, Dieng, Santarpia, Sorace (65’ Resouf), Tuccitto (73’ Silvestro), Mancini, Piriz (79’ Virgilio), Palermo (73’ Mastrovito), D’Arcangelo. A disp.: Simeoli, Llanos, Pastore. All.: Laterza.

Arbitro: Pelaia di Pavia.

Ammoniti: Peluso, Montalti, Dell’Orfanello (N); Palermo, Mancini, Dieng (M).

Una vittoria che interrompe la striscia negativa ma rinvia ogni verdetto alla sfida decisiva per la permanenza in categoria.