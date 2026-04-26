Il Nola crolla al “Torre”: la Paganese domina il derby

PAGANI – Pesante sconfitta per il Nola, che esce battuto dal “Marcello Torre” nella 33ª giornata di campionato. Il derby campano contro la Paganese, che poteva rappresentare un crocevia decisivo per la salvezza diretta, si trasforma invece in una serata amara per i bianconeri.

Il Nola, privo degli acciaccati Capone ed Estrella e con mister Giampà squalificato, si presenta con Cipolla in difesa e Rossi in attacco. L’inizio è positivo: al 5’ proprio Rossi prova a sorprendere Gallo dalla distanza, ma il portiere azzurrostellato respinge in tuffo.

La Paganese risponde con alcune conclusioni dalla distanza, senza però trovare la porta. Il match si sblocca al 28’: dopo una prima grande parata di Montalti su Mancino, El Haddadi è il più lesto a ribadire in rete da pochi passi.

Il Nola prova a reagire al 36’ con Romano, ma Gallo salva ancora. Due minuti dopo arriva il raddoppio della Paganese: azione manovrata e conclusione vincente di De Nova per il 2-0 con cui si chiude il primo tempo.

L’inizio della ripresa è subito in salita per il Nola: al 47’ Paredes firma il 3-0 con un’azione personale. I bianconeri tentano una reazione, ma senza fortuna. Al 53’ un’occasione importante viene fermata da un intervento falloso del portiere Gallo fuori area, che però se la cava con un giallo.

Il forcing nolano non produce risultati concreti, mentre la Paganese gestisce e colpisce ancora. Al 78’ Mancino trova il poker con una conclusione potente, seguita al 90’ dal definitivo 5-0 firmato da Lombardi dalla distanza.

Per il Nola una sconfitta pesante, che complica la corsa salvezza. Decisiva sarà ora l’ultima gara casalinga contro il Martina Calcio.

Le dichiarazioni

Amaro il commento del presidente Giuseppe Langella:

“Chiedo scusa a tutta la tifoseria per questa sconfitta. Ho sempre avuto rispetto e sono orgoglioso di rappresentare questa società. Intendo continuare con questo progetto, ma abbiamo bisogno della vicinanza dei tifosi, compresi gli ultras. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione per salvare il Nola”.

Tabellino

Marcatori: 28’ El Haddadi, 38’ De Nova, 47’ Paredes, 78’ Mancino, 90’ Lombardi

Paganese: Gallo, Piga, Figueras, De Nova, Pierce (55’ Langella), Mancino, Pierdomenico (80’ Giordano), Labriola (55’ Graziani), Paredes (76’ La Monica), Gatto, El Haddadi (59’ Lombardi).

Allenatore: Raffaele Novelli (squalificato).

Nola 1925: Montalti, Gallo, D’Amore (46’ Ambrosio), Cipolla (15’ Romano), Dell’Orfanello (58’ Galano), Berardocco (48’ Papa), Marcelli, Setola, Nunziante, Guarracino, Rossi (19’ D’Angelo).

Allenatore: Domenico Giampà (squalificato).

Arbitro: Arnese di Teramo.

Note: ammonito Gallo (Paganese), espulso Rossi dalla panchina (Nola).