Elezioni Ariano Irpino, tre candidati in campo: Ferrante, Cardinale e Grasso. Ufficializzate tutte le liste

ARIANO IRPINO – Si definisce in maniera completa il quadro politico in vista delle elezioni comunali 2026. Saranno tre i candidati alla carica di sindaco: Mario Nicola Vittorio Ferrante per il centrodestra, Roberto Cardinale per il centrosinistra e Carmine Grasso per la coalizione di centro.
La coalizione di centrodestra sostiene Ferrante con cinque liste: Insieme per Ariano – Liberi e Forti, Azione – Calenda, Fratelli d’Italia – Ferrante Sindaco, Forza Italia e Patto Civico.
Per la lista Insieme per Ariano – Liberi e Forti i candidati sono:
Lo Conte Gianluca
Di Furia Lorenzo Boris
Caggianella Raffaele
Cardinale Giuseppe detto Pino
Castagnozzi Erika
Cicchella Giovanna
Fierro Liberatore
Giuliani Domenica detta Mimma
Grasso Gianfranco
Graziano Carmela
Lo Surdo Tiziano
Melito Roberto
Oliva Luisa
Puorro Federico
Romolo Massimo
Zarrillo Giantonina detta Gianina
Per la lista Azione – Calenda i candidati sono:
Gambacorta Domenico detto Mimmo
Manduzio Raffaela
Giorgione Rosetta
Guardabascio Erika
Guardabascio Ramona
Iannarone Clara
Molinario Anita
Oliva Nancy
Buosciolo Carlo
Cardinale Dino
De Vitto Francesco
Di Maina Giuseppe
Iacobacci Angelo
Santosuosso Francesco
Spaccamiglio Carmine Pio
Gambacorta Fabio
Per la lista Fratelli d’Italia – Ferrante Sindaco i candidati sono:
D’Amato Manfredi detto Dino
Albore Gianluca
Benigni Giovanni
Colangelo Cristiano
Corsano Patrizia
D’Ambrosio Chiara
De Lillo Ivan
Di Paola Giuseppina
Li Lizzi Giovanni
Lo Conte Melania
Maraia Giuseppe
Masuccio Giuseppe
Elviro Antonio
Pannese Sara
Urciuoli Isabella
Vaghi Alberto
Per la lista Forza Italia i candidati sono:
Perrina Crescenzo
Puopolo Angelo
Simonazzi Carmen
Andreano Marco
Castagnozzi Eros
De Miranda Elena
Del Vecchio Antonio
Iannarone Rosa
Maraia Valentina
Molinario Maria
Orecchio Valeria
Paglialonga Carmine
Pannese Michele
Pratola Rosanna
Rossi Michelina
Sciarrillo Luigi
Per la lista Patto Civico i candidati sono:
Gambacorta Filomena
Tiso Daniele
Della Croce Antonio
Puopolo Giovannantonio
Savino Patrizia
Gelormini Ciriaco
Lo Conte Severino
Del Core Giovanna
Grasso Mariangela
La Porta Gaetano
Manganiello Guido
Rosa Cristina
Russo Emanuele
Santanna Denise
Schiavo Francesco
Scrima Roberto
Sul fronte del centrosinistra, il candidato sindaco Roberto Cardinale è sostenuto da tre liste: Futura – Roberto Cardinale Sindaco, Hirpinia Democratica – Per Ariano e Roberto Cardinale Sindaco – Ariano sa fare.
Per la lista Futura – Roberto Cardinale Sindaco i candidati sono:
Franza Enrico
Melito Andrea
La Braca Toni
Mazzeo Carmela
Lo Conte Francesca
Albanese Roberto
Molinario Laura
Iannarone Angelo
Castagnozzi Lucia
Schiavo Angelo Maria
Ferraro Paola
La Luna Gianna
Terlizzi Giuseppina
Scarpellino Cinzia
Corsano Imma
Fulgido Maria Carmela
Per la lista Hirpinia Democratica – Per Ariano con Roberto Cardinale Sindaco i candidati sono:
Molinario Pasqualino
Bevere Gaetano
Vallone Grazia
Scarpellino Marisa
Guardabascio Maria Carmela
Covotta Luigi
La Vita Giovanni
Iannarone Romina
Paglialonga Giuseppe
Ricciardi Noemi
Mancini Loredana Rosaria
Ortu Daniela
Chiuchiolo Michelangelo
Bongo Debora
Tanane Hamza
De Chiara Kemytska Khristin
Per la lista Roberto Cardinale Sindaco – Ariano sa fare i candidati sono:
Iuorio Mario
Albanese Giovanni
Cocca Vania
Della Bella Mario
Fodarella Tiziana
Giardino Maura
Giarola Carlo
Giorgione Nicola
Grasso Giovanna
Guardabascio Anna Maria
Iacobacci Valerio
Melchionna Antonio Junior
Moschella Dino
Puorro Giuseppe
Carmine Ruggiero
Scarpellino Marianna
Infine, la coalizione di centro candida a sindaco Carmine Grasso, sostenuto da quattro liste: Mastella – Noi di Centro, Movimento 2050 (M5S), Ariano Grasso – È tempo di e Avanti Ariano PSI.
Per la lista Mastella – Noi di Centro i candidati sono:
Gazzella Guerino
Pasquale Scrima
Guglieri Giovanna
Romolo Vincenzo
Dotoli Martina
Luongo Pasquale
Lo Conte Simona
Peluso Antonio
Di Palma Marina Liberata
Sciarappa Fernando
Raffa Graziella
Riccio Rosa
Melchionna Albina
Savignano Carmelina
Scaperrotta Grazia
Corsano Maria Pia
Per la lista Movimento 2050 (M5S) i candidati sono:
Orsogna Luca
Capozzi Giovambattista
Grasso Maria Teresa
Monaco Lucia
Dell’Infante Fernando
Ferrara Nadia
Giordano Veronica
Tiranno Raffaele
Greci Maria Stella
Kabore Halidou
Prebenna Marianna
Per la lista Ariano Grasso – È tempo di i candidati sono:
Barbaro Matteo
Bongo Antonio
Cervinaro Laura Maria
Chiuchiolo Alessandra
De Lillo Antonio
Gallo Tiziana
Gambacorta Nicola
Maraia Generoso
Marinaccio Giovanni
Mastandrea Floriana
Masuccio Giuseppe
Pagliaro Mario
Russoliello Assunta
Salza Roberto
Serluca Carlo
Simola Nicolina
Per la lista Avanti Ariano PSI i candidati sono:
De Gruttola Maria Elena
Albanese Giuseppe
Cardinale Roberto
De Gruttola Michele
Di Blasi Michele Daniele
Gallo Gianluca
Grasso Massimiliano Alberico
Guardabascio Liliana
Lo Conte Angela
Lucarelli Nunzio
Quarantini Carmela Antonietta
Salvatore Vincenzo
Sciarappa Vincenzo
Trancucci Jessica
Vaghi Angela
Riccio Marco
Con la presentazione ufficiale delle liste, la campagna elettorale entra nel vivo. Ariano Irpino si prepara a una sfida politica a tre, con schieramenti pronti a confrontarsi su programmi, idee e visioni per il futuro della città.