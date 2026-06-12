ALMANACCO DEL GIORNO. Venerdí, 12 Giugno 2026

S. GUIDO, S. ONOFRIO
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Settimana n. 24
Giorni dall’inizio dell’anno: 163/202
A Roma il sole sorge alle 04:35 e tramonta alle 19:45 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 04:33 e tramonta alle 20:12 (ora solare)
Luna: 1.55 (lev.) 16.59 (tram.)
Aforisma del giorno:
La morte non è male: perché libera l’uomo da tutti i mali, e insieme coi beni gli toglie i desiderii. La vecchiezza è male sommo: perché priva l’uomo di tutti i piaceri, lasciandogliene gli appetiti; e porta seco tutti i dolori. Nondimeno gli uomini temono la morte, e desiderano la vecchiezza. (Giacomo Leopardi)