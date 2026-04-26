Meteo Irpinia, stabilità e sole: possibile qualche nube nelle aree interne

Continua la fase di stabilità sul territorio irpino. Il bollettino meteorologico emesso il 26 aprile 2026 alle ore 22:30 conferma la presenza di un’area di alta pressione che mantiene condizioni atmosferiche prevalentemente serene su gran parte della provincia.
L’unica novità attesa nei prossimi giorni riguarda la possibilità di qualche isolato fenomeno nelle ore pomeridiane, in particolare nelle zone dell’Alta Irpinia, dove potranno svilupparsi nubi senza però dar luogo a precipitazioni significative.
Per la giornata di lunedì 27 aprile 2026, il quadro meteo si presenterà generalmente stabile. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, mentre nel corso delle ore centrali della giornata si assisterà alla formazione di locali addensamenti nuvolosi a sviluppo verticale, soprattutto nelle aree interne.
Le temperature resteranno per lo più stazionarie, senza variazioni di rilievo, mentre i venti saranno deboli o al più moderati, con tipico regime di brezza.
Una situazione dunque nel complesso tranquilla, ideale per le attività all’aperto, con solo qualche nube di passaggio nelle ore più calde della giornata.