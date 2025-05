Giro d’Italia, a Vicenza trionfa ancora Pedersen. Del Toro resta in rosa e allunga in classifica

Lo sprint in salita di Vicenza incorona per la quarta volta Mads Pedersen. Il danese della Lidl-Trek domina la 13ª tappa del Giro d’Italia 2025 con un finale di rara potenza e tempismo, battendo in volata Wout van Aert. Alle loro spalle, con due secondi di ritardo, Isaac Del Toro, che conserva la maglia rosa e continua a gestire con autorevolezza la leadership della corsa.

La tappa, caratterizzata da un tracciato movimentato ma non estremo, ha visto un gruppo selezionato contendersi la vittoria dopo una giornata vissuta all’attacco da parte di diversi corridori. Il finale vicentino, con lo strappo che porta al traguardo cittadino, ha esaltato le doti di finisseur di Pedersen, che firma il suo quarto successo personale in questa edizione, portando a cinque il bottino della Lidl-Trek.

Ordine d’arrivo della 13ª tappa – Riccione > Vicenza (3:50:24)

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 3h50’24”

2. Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) – s.t.

3. Isaac Del Toro (UAE Emirates) – +2”

4. Rémy Rochas – +5”

5. Dorian Godon – s.t.

6. Primož Roglič – s.t.

7. Antonio Tiberi – s.t.

8. Derek Gee – s.t.

9. Orluis Aular – s.t.

10. Egan Bernal – s.t.

Classifica generale – Maglia Rosa

1. Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 46h32’59”

2. Juan Ayuso (UAE Emirates) – +38”

3. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) – +1’18”

4. Simon Yates (Team Jayco AlUla) – +1’20”

5. Primož Roglič (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – +1’35”

6. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – +2’07”

7. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) – +2’20”

8. Brandon McNulty (UAE Emirates) – +2’40”

9. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) – +2’50”

10. Derek Gee (Israel Premier Tech) – +2’54”

Classifica degli scalatori – Maglia Azzurra

1. Lorenzo Fortunato (Astana Qazaqstan Team) – 157 punti

2. Juan Ayuso (UAE Emirates) – 54 punti

3. Manuele Tarozzi (VF Group–Bardiani CSF–Faizanè) – 50 punti

4. Paul Double (Team Jayco AlUla) – 36 punti

5. Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 31 punti

Classifica a punti – Maglia Ciclamino

1. Mads Pedersen (Lidl-Trek) – 227 punti

2. Olav Kooij (Visma – Lease a Bike) – 105 punti

3. Casper van Uden (Team Picnic PostNL) – 85 punti

4. Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 79 punti

5. Wout van Aert (Visma – Lease a Bike) – 78 punti

Classifica dei giovani – Maglia Bianca

1. Isaac Del Toro (UAE Emirates) – 46h32’59”

2. Juan Ayuso (UAE Emirates) – +38”

3. Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) – +1’18”

4. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – +4’13”

5. Davide Piganzoli (Team Polti Kometa) – +4’23”

Verso la 14ª tappa: Treviso – Nova Gorica/Gorizia

In programma per sabato 24 maggio, la 14ª tappa coprirà 186 chilometri con partenza da Treviso e arrivo a cavallo del confine sloveno, nella città di Gorizia, Capitale europea della cultura 2025. Un percorso misto, che potrebbe favorire fughe da lontano, ma senza attese rivoluzioni in classifica generale. Un’occasione per corridori da giornata e per regalare al pubblico una frazione dal grande valore simbolico.